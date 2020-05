Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neues Gesicht beim Bezirksdienst

Sundern (ots)

Der Bezirksdienst in Sundern wird ab sofort durch Polizeihauptkommissar Stefan Petter unterstützt. Gemeinsam mit seinen Kollegen Michael Pellmann und Axel Fischbach ist der neue Bezirksdienstbeamte als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Sundern da. Insbesondere in den Dörfern Allendorf, Hellefeld, Endorf, Hagen, Linnepe, Meinkenbracht, Stockum und Westenfeld wird man den neuen "Dorfsheriff" nun häufiger sehen. Der Polizeihauptkommissar löst Alfred Geuecke ab, der sich bereits im wohlverdienten Ruhestand befindet. Als Hachener Pohlbürger und langjähriger Streifenbeamter in Sundern kennt der 57-jährige Polizeihauptkommissar seinen neuen Bereich aus dem Effeff. Gemeinsam mit seiner Ehefrau wohnt er noch immer im Burgdorf. Hier schoss er 2009 den Vogel der St-Michael-Schützen ab und engagiert sich noch immer im Dorfgeschehen. Seine polizeiliche Laufbahn begann Stefan Petter 1979 beim damaligen Bundesgrenzschutz im oberhessischen Alsfeld. Nach seiner Ausbildung sorgte er als Personenschützer für die Sicherheit der Bonner Bundespolitiker. 1987 wechselte er zur Landespolizei. Nach Stationen in Bonn, Wuppertal und dem Märkischen Kreis, wechselte er 1996 zurück in seine Heimat. 24 Jahre lang sorgte er auf den Straßen Sunderns für die Sicherheit und Ordnung. Seit dem April ist er nun in seiner Heimatstadt als Bezirksdienstbeamter unterwegs. Der Bezirksdienst der Polizei seht den Menschen jederzeit helfen zur Seite. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden passende Lösungen bei polizeilichen Problemen und Anliegen gefunden. Ein großes Anliegen ist dem Bezirksdienst auch die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in den Kindergärten und Grundschulen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die konsequente Umsetzung von Justizersuchen, wie zum Beispiel die Vollstreckung von Haftbefehlen, Aufenthaltsermittlungen und das Einholen von nicht bezahlten Bußgeldern. Das beigefügte Foto zeigt Stefan Petter gemeinsam dem Leiter der Polizeiwache Sundern Martin Fricke vor dem Eingang der Polizeiwache.

