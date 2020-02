Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr: Pkw-Brand

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr in der Max-Planck-Straße in Lahr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Fahrzeugbesitzerin ihr Auto kurz zuvor aus der Werkstatt abgeholt und dieses geriet, kurz nachdem sie es auf dem Parkplatz einer dortigen Schule abgestellt hatte, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Da die Besitzerin beim Aussteigen noch einen komischen Geruch am Fahrzeug wahrnahm, gehen die Beamten des Polizeireviers Lahr derzeit von einer technischen Brandursache aus. An dem Pkw entstand durch den Fahrzeugbrand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

14.02.2020/CFL

