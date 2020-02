Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer verletzt

Offenburg (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag kurz vor 13 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße ereignet hat. Eine 41-Jährige wollte mit ihrem Opel auf den Parkplatz eines dortigen Elektromarktes einfahren. Ein auf dem dortigen Radweg fahrender 61-Jähriger bremste ebenso wie dann die Autofahrerin voll ab und kam zu Fall. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. /ag

