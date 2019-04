Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Etliche Anrufe falscher Polizeibeamter

Bietigheim (ots)

Etliche Bürger aus Bietigheim haben im Verlauf des Dienstags Anrufe falscher Polizeibeamter erhalten. Nach aktuellen Erkenntnissen ist kein auserwähltes Opfer auf die bekannte Masche der Betrüger hereingefallen, sodass nach derzeitigen Feststellungen kein finanzieller Schaden eingetreten ist. Die Vorgehensweise ist fortlaufend dieselbe. Der Anrufer am anderen Ende der Leitung gibt sich als besorgter Polizist aus, in diesem Fall als Polizeibeamter des Polizeipostens Bietigheim. Den zufällig Auserwählten wird vorgegaukelt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und bei den festgenommenen Einbrechern Aufzeichnungen mit Name und Adresse der Angerufenen sichergestellt worden seien. Nun sei man besorgt über die im Haus befindlichen Wertgegenstände und möchte diese in polizeiliche Verwahrung nehmen. Durch geschickte Wortführung der Betrüger werden die möglichen Opfer teilweise unter Druck gesetzt und überrumpelt. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise der Polizei:

- Lassen Sie sich nicht durch die im Display angezeigten Telefonnummer verwirren, die in vielen Fällen eine polizeiähnliche Nummer suggerieren - Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei über die ´110´! /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell