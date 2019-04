Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbruch in Baucontainer

Sinzheim (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, die Eingangstür eines Geräte-Containers aufzubrechen. Der Unbekannte gelangte nicht ins Innere eines Baucontainers, der derzeit in Sinzheim, höhe Sportplatz am gesperrten Radweg steht. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /ph

