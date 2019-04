Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Seniorin mit Wechselfallenschwindel überrumpelt, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Eine 71 Jahre alte Frau ist am Montagvormittag in der Karl-Reinfried-Straße das Opfer eines Wechselfallenschwindels geworden. Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter und circa 165 Zentimeter großer Mann mit schwarzen, hinter die Ohren gegelten Haaren, sprach die Seniorin gegen 10.20 Uhr auf offener Straße an und wollte zwei Euro gewechselt haben. Hilfsbereit holte die Dame ihr Portemonnaie hervor. Mit flinken Händen ist es dem Unbekannten hierbei gelungen, 90 Euro aus dem Geldbeutel der 71-Jährigen zu ziehen und damit zu verschwinden. Der mutmaßliche Dieb soll ein rundes Gesicht, einen auffälligen gelben Gesichtsteint und insgesamt eine gepflegte Erscheinung gehabt haben. Er war schlank, sprach gebrochenes Deutsch und trug eine grünen Parka sowie eine schwarze Hose. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl erbeten.

