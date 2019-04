Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vom Bremspedal abgerutscht

Rastatt (ots)

Der 34 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners ist am Montagvormittag an der ampelbetriebenen Kreuzung der Karlsruher Straße zum Berliner Ring mit dem Mercedes eines 66-Jährigen kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen standen die beiden Fahrzeuge bei Rotlicht hintereinander an der Ampel. Hierbei soll der Chauffeur des Kleinlasters vom Bremspedal abgerutscht und in der Folge gegen das Heck der E-Klasse gestoßen sein. Durch den Aufprall hat sich der Mittsechziger leichte Verletzungen zugezogen und ist vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 3.000 Euro.

