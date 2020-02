Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl-Kappelwindeck - Mutmaßlicher Einbrecher identifiziert

Bühl (ots)

Nachdem es im Verlauf des vergangenen Jahres in Bühl und vor allen Dingen im Stadtteil Kappelwindeck zu einer auffälligen Häufung von Einbrüchen gekommen war, konnten die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt zuletzt einen bedeutenden Ermittlungserfolg verbuchen.

So gelang es ihnen im Zuge kriminaltechnischer Maßnahmen nach einem Einbruch in der Krempengasse bereits Ende September eine Blutspur ausfindig zu machen und hieraus ein DNA-Muster zu erstellen. Ein Umstand, der sich als richtungsweisend für die weiteren Ermittlungen erweisen sollte. In der Nacht des 24. Oktobers haben Beamte des Polizeireviers Bühl im Zuge ihrer unermüdlichen Fahndungsmaßnahmen einen Mann im Bereich der Kirche in Kappelwindeck einer Kontrolle unterzogen. Als die Ermittler bezüglich dessen nächtlichen Ausflugs nachhakten, verwickelte sich der 30-Jährige in Widersprüche, weshalb ihm eine DNA-Probe entnommen wurde. Eine labortechnische Untersuchung des Erbguts des Mannes und der Probe, die Ende September an einem Tatort gesichert wurde, bestätigte eine zweifelsfreie Übereinstimmung. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet.

Der 30-Jährige wurde nach Abschluss weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen Anfang Februar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einer Haftrichterin vorgeführt. Im Rahmen der Vorführung hat der Mann die Tat vollumfänglich eingeräumt. Der Haftbefehl wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Ob der Tatverdächtige auch für weitere zurückliegende Einbrüche verantwortlich ist, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell