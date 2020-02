Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Verletzte bei Auffahrunfall

Gengenbach (ots)

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagabend gegen 18:35 Uhr auf der B33 im Bereich einer Tankstelle auf der Gemarkung Gengenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Gengenbach soll ein bislang unbekannter Lkw-Lenker vom Tankstellengelände in Fahrtrichtung Haslach auf die B33 aufgefahren sein und hierbei den Vorrang eines in Richtung Haslach fahrenden BMW missachtet haben. Die 54-jährige Fahrerin des X1 konnte wohl nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen verhindern. Ein hinter dem BMW fahrender 49-Jähriger konnte mit seinem Polo nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW auf. Er wurde hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den beiden Autos von rund 11.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach bitten unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 um Hinweise, insbesondere zum bislang unbekannten Lkw-Fahrer. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell