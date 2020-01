Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am 12.01.2020, um 19:15 Uhr, kam es an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Wülfingstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 24-jährige Besitzer eines VW bog von der Wülfingstraße nach links in die August-Bebel-Straße ein und übersah dabei eine Fußgängerin, die bei Grünlicht die Fußgängerfurt der August-Bebel-Straße nutzte. Sie achtete nicht auf den fahrenden Verkehr und vertraute auf die Grünlicht zeigende Ampel, sodass der unachtsame VW-Besitzer mit ihr zusammen stieß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

