Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall auf der Haßlinghauser Straße

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, dem 12.01.2020 kam es gegen 13:30 Uhr auf der Kreuzung Haßlinghauser Straße / Uellendahl / Gevelsberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden 3 Personen verletzt, davon eine schwerverletzt. Der 51 Jährige Motoradfahrer soll Regelkonform die Haßlinghauserstraße in Richtung Sprockhövel befahren haben, als eine 64 jährige Frau die Straße betrat und von dem Motorrad getroffen wurde. Hierbei wurde die 64 jährige schwer am Kopf verletzt. Ebenfalls wurde ihr 57 jähriger Begleiter leicht verletzt, als er durch die 64 jährige umgestoßen wurde. Der Motoradfahrer wurde ebenfalls nur leicht verletzt und stand augenscheinlich unter Schock.

