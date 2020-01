Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Sozius bei Sturz verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, 10.01.2020, in der Zeit von 22:20 Uhr bis 22:30 Uhr fuhren ein 17-jähriger und ein 14-jähriger Sprockhöveler auf einer Mofa Piaggio Ape auf der Hattinger Straße in Sprockhövel. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug auf die linke Seite. Durch den Sturz verletzte sich der 14 Jährige leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

