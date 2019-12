Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Mönchengladbach (ots)

Zwei leicht verletzte Autoinsassen sind nach einem Auffahrunfall, der sich am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Eickener Straße ereignet hat, ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Unfallort kurz vor der Kreuzung mit der Saumstraße fand die alarmierte Polizei drei Fahrzeuge vor: einen am Heck beschädigten roten Renault Kadjar, gesteuert von einem 25-Jährigen, einen an Front und Heck beschädigten grauen Opel Corsa, gelenkt von einer 23-Jährigen, sowie einen an der Front beschädigten schwarzen Daimler 211 mit einem 19-Jährigen als Fahrer. Alle Unfallbeteiligten sind in Mönchengladbach wohnhaft.

Zu dem Bremsmanöver war es verkehrsbedingt gekommen, weil ein anderes Fahrzeug nach links in die Saumstraße hatte abbiegen wollen.

Nach erster Einschätzung der Polizei ist dann der Daimler auf den Opel aufgefahren und hat diesen auf den Renault geschoben.

Mit leichten Verletzungen mussten sowohl die 23-jährige Opel-Fahrerin als auch eine 23-jährige Beifahrerin aus dem Renault zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise von Zeugen zu diesem Unfall auf der Eickener Straße erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

