POL-MG: Rollerfahrer nach Sturz leicht verletzt

Auch wenn es zu keiner Kollision zwischen Pkw und Roller kam: Bei einem Unfall am Samstag gegen 10.15 Uhr in Hardterbroich/Pesch ist ein Rollerfahrer gestürzt und leicht verletzt worden.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach befuhr mit seinem Pkw die Benderstraße und wollte die Hofstraße überqueren, um auf das Parkplatzgelände der dort gelegenen Märkte zu kommen. Als er in die Straßeneinmündung einfuhr, bemerkte er den von rechts kommenden Roller. So ging es umgekehrt dem Rollerfahrer, der auf der Hofstraße unterwegs war und plötzlich den von links kommenden Pkw bemerkte. Beide bremsten auf der feuchten Straße. Auch wenn es nicht zum Zusammenstoß kam, stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ds)

