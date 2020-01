Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Fußgänger beim Abbiegen verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, 10.01.2020, gegen 19:20 Uhr bog eine 54-jährige Gevelsbergerin mit ihrem weißen Pkw Peugeot 208 aus der Mittelstraße in Richtung Engelberttunnel ab. Beim Abbiegen übersah sie die beiden Fußgänger, einen 33-jährigen Gevelsberger und einen 31-jährigen Russen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Fußgängern und dem Pkw. Hierdurch verletzten sich die Fußgänger leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

