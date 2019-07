Polizei Düsseldorf

POL-D: A 42 bei Duisburg - Drei Menschen bei Auffahrunfall verletzt - Hubschrauber im Einsatz - Fünf Kilometer Stau

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. Juli 2019, 17.40 Uhr

Duisburg, BAB 42, Richtung Dortmund, zwischen Anschlussstelle DU- Beeck und dem Autobahnkreuz DU- Nord

Infolge einer Unachtsamkeit fuhr gestern Nachmittag ein 78-jähriger Duisburger mit seinem Honda auf den Fiat eines Mannes aus Herne auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 37-Jährigen auf das eines 26-jährigen Duisburgers (BMW) geschoben. Hierbei erlitt der BMW-Fahrer schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Auch die drei Insassen des Fiat wurden verletzt, bedurften aber keiner stationären Behandlung. Durch die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr Duisburg wurden neben drei Krankenwagen auch ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher gegen 18.15 Uhr auf der Autobahn landete. Aus diesem Grund wurde die Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund bis 19 Uhr vollständig gesperrt. An der Unfallörtlichkeit herrschte zu diesem Zeitpunkt ein hohes Verkehrsaufkommen. Die maximale Staulänge betrug circa fünf Kilometer.

