Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Eine 39-jährige Frau parkte ihren weißen Pkw KIA ceed am Montag, 01.07.2020, im Zeitraum von 08.00 - 10.00 Uhr in der Brodenheckstraße in der Nähe der Löwen-Apotheke, am REWE - Markt in der Saarstraße und auf dem Bedaplatz zur Kreissparkasse hin in Bitburg. In diesem Zeitraum wurde ihr Fahrzeug im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Schaden dürfte infolge zu geringen Sicherheitsabstandes beim Ein- / bzw. Ausparken entstanden sein. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon: 06561-96850.

