Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 02.07.2020

Daun (ots)

Ereignis: Gefährliches Überholmanöver, Polizei sucht Zeugen

Ort: L 24 Höhe Basaltwerk Lissingen

Zeit: 01.07.2020, 08.00 Uhr

Die Polizei Gerolstein sucht insbesondere den Fahrer eines hellbraunen PKW, der die L 24 am gestrigen Morgen, gegen 08.00 h, in Richtung Birresborn befuhr. Der Fahrer selbst musste laut Zeugen sein Fahrzeug in Höhe des Basaltwerkes bzw. Kläranlage stark abbremsen, um den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW zu verhindern. Die Polizei Gerolstein sucht auch nach möglichen weiteren Zeugen eines solchen Herganges, 06591-95260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell