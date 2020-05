Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Achtlos gelagerter Müll fängt Feuer - das Schlimmste verhindert

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Anwohner der Straße "Zum Hahnenschrei" hatte nach ersten Erkenntnissen neben seiner Garage über einen längeren Zeitraum, achtlos mehrere Spraydosen gelagert. Vermutlich kam es aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung am Samstagmittag zur Entzündung einer der Dose. Nachbarn hatten zuvor mehrere Knallgeräusche wahrgenommen. Ein 77-jähriger Mann konnte den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen und so eine Ausbreitung verhindern. Der Mann erlitt hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung, weshalb er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Durch die zwischenzeitlich eingetroffene freiwillige Feuerwehr Wiesloch wurde die Brandgefahr fachmännisch beseitigt. An dem Anwesen wurden die Garagen-/ und Hauswand sowie zwei Fenster beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

