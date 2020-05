Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Frisörsalon - Zeugen gesucht!

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag 19 Uhr bis Samstag 08:20 Uhr in einen Frisörsalon in der Gewerbestraße ein und erbeuteten rund 700 Euro Bargeld. Zutritt verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

