Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin missachtet Vorfahrt eines Pkw und wird verletzt

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen befuhr eine 51-jährige Frau gegen 08:30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Albert-Bassermann-Straße in Richtung einer Tankstelle und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus der Silcherstraße kommenden Pkw. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wonach die Radfahrerin zunächst auf die Motorhaube fiel und anschließend zu Boden stürzte. Hierbei zog sie sich am Fuß eine Verletzung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

