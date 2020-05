Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01. Mai 2020

+++Einbruch in Kellerraum++Rollerdiebstahl++Hausfriedensbruch und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte++Diebstahl aus Bürocontainer++Verkehrsunfallflucht++Falschfahrer im Emstunnel+++

Einbruch in Kellerraum

Emden - Im Zeitraum von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 17:35 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter, unter Einwirkung auf eine Schließvorrichtung, Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Burgstraße. Aus dem Kellerraum wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Rollerdiebstahl

Weener - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter in der Norderstraße einen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke "Ningbo Longija", welcher neben der Hauseingangstür verschlossen abgestellt war. Hinweise auf die Tat oder die Täter bitte an die Polizei in Weener.

Hausfriedensbruch und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Leer - Der Polizei wurde am Donnerstag gegen 13:30 Uhr mitgeteilt, dass sich im Borromäus Hospital ein 22jähriger Mann aufhalte, welcher dort Mitarbeiter belästigt habe und mehrfach aufgefordert wurde das Haus zu verlassen. Da er dieser Aufforderung auch nach einem Platzverweis durch die eingesetzten Beamten nicht nachkam, sollte er unter Anwendung von Zwang aus dem Gebäude geführt werden. Hiergegen wehrte sich der Beschuldigte, unter anderem in dem er einen Beamten trat und diesen dadurch leicht verletzte. Anschließend wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Diebstahl aus Bürocontainer

Leer - In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter am Donnerstag ein Notebook aus einem unverschlossenen Container, welcher an einer Baustelle in der Mühlenstraße als Büroräumlichkeit genutzt wird. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Nach bisherigen Ermittlungen parkte ein unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW aus einer Parklücke, auf dem Parkplatz des Multi-Marktes im Osseweg, aus und beschädigte dabei einen daneben abgestellten Mazda Premacy. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Falschfahrer im Emstunnel

Leer - Am Donnerstag beobachtete ein Mitarbeiter des Emstunnel-Leitstandes gegen 22:30 Uhr, wie ein PKW an der Anschlussstelle "Leer-West" zunächst in Fahrtrichtung Oldenburg auf die BAB 31 auffuhr, dann auf dem Beschleunigungsstreifen anhielt, wendete und dann die Fahrt in falscher Richtung durch den Emstunnel fortsetzte. Anschließend verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle Jemgum und konnte in der Ortschaft Bingum durch Beamte der Autobahnpolizei Leer angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug durch einen 81-jährigen Mann aus Moormerland geführt wurde, welcher augenscheinlich einen leicht verwirrten Eindruck machte. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer konnte durch eine sofortige Sperrung des Emstunnels vermieden werden.

