Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstähle aus Pkw ++ Diebstahl aus Schulgebäude ++ Sachbeschädigung am Krankentransportwagen ++

Weener - Diebstähle aus Pkw

Weener - In der Nacht von gestern auf heute kam es zu insgesamt drei Diebstählen aus Pkw. Bei einem VW Golf im Lüchtenborger Ring und einem Hyundai Tucson in der Nelkenstraße wurden die Fensterscheiben eingeschlagen und jeweils eine Geldbörse entwendet. Aus einem Audi, A4, der in der Möwenstraße geparkt war, entwendete der Täter das Autoradio. Die Art und Weise der Öffnung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist noch einmal darauf hin, dass keine Wertgegenstände in Pkw zurückgelassen werden sollten. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Schulgebäude

Emden - In der Zeit zwischen letzten Sonntagnachmittag und Montagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einem Schulgebäude im Früchteburger Weg. Über das Einschlagen von zwei Fensterscheiben verschaffte sich der Täter Zutritt in das Schulgebäude und entwendete Bargeld sowie technische Gerätschaften. Der Gesamtschaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Sachbeschädigung am Krankentransportwagen

Emden - Zu einer Sachbeschädigung an einem Krankentransportwagen des DRK kam es im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag. Bislang unbekannte Täter besprühten das Fahrzeug mit goldenem Lack. Der Krankentransport befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Gelände des DRK Kreisverbandes Emden in der Friedrich-Ebert-Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell