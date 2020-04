Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 26.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Entwendetes Fahrrad bei Kontrolle sichergestellt ++

Widerstand gegen Polizeibeamte

Weener - Am Samstag ist es gegen 20:00 Uhr zu einem Zwischenfall in Halte gekommen. Die Polizei wurde gerufen, da ein 37-jähriger Arbeiter aus Polen zwei Personen durch Faustschläge verletzt haben soll. Vor Ort wurde die offensichtlich hochgradig alkoholisierte und sehr aggressive Person festgenommen, nachdem er auch die eingesetzten Polizeibeamten körperlich angreifen wollte. Er leistete Widerstand und bespuckte hierbei mehrere Polizeibeamte. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde er in das Gewahrsam in Leer verbracht. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Die eingesetzten Polizeibeamten sind weiterhin dienstfähig.

Gefährliche Körperverletzung

Weener - Ebenfalls am Samstag kam es gegen 19:00 Uhr in der Süderstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 52-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses geriet in Streit mit einer Nachbarin und schubste die 30-jährige in eine Glastür. Hierdurch wurde diese leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten haben die Beschuldigte mit zur Dienststelle nach Leer genommen und wurden auf der Fahrt durchgängig durch die alkoholisierte 52-jährige beleidigt. Im Gewahrsam zerstörte die Beschuldigte noch eine ihr zur Verfügung gestellte Matratze. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Entwendetes Fahrrad bei Kontrolle sichergestellt

Leer - Am Samstag um 20:55 Uhr wurden in der Reimersstraße ein 13-jähriger und ein 14-jähriger durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad am 20.01.2020 in Leer entwendet wurde; es wurde daraufhin sichergestellt. Der 14-jährige wurde nach der Kontrolle zur Dienststelle verbracht und an seinen Vater übergeben.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Voskuhl, POK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell