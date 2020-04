Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung vom 24.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Diebstahl aus Gartenhütte ++ Diebstahl aus Bäckerei ++ Diebstahl aus Kellerräumen ++ Diebstahl aus Pkw ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++ Motorradfahrer leicht verletzt ++

Moormerland - Versuchter Diebstahl aus Gartenhütte

Moormerland - In der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag auf bislang nicht abschließen geklärte Art und Weise Zugang zu einer Gartenhütte auf einem Grundstück im Lotsenweg. Zum Tatzeitpunkt war die Gartenhütte verschlossen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlangte der Täter kein Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Bäckerei

Emden - Am Donnerstagmorgen kam es gegen 04:30 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Geibelstraße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ersten Erkenntnissen zufolge öffnete eine Mitarbeiterin die Filiale und nahm ihre Tätigkeiten auf. Eine bislang unbekannte Person, welche zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer hellen Jeans bekleidet war, betrat ersten Erkenntnissen zufolge die Filiale und entwendete gezielt eine an dem Verkaufstresen liegende Geldbörse. Die Person flüchtete fußläufig mit aufgezogener Kapuze. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Diebstahl aus Kellerräumen

Leer - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Diebstahl aus mehreren Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses im Schreiberskamp. Bislang unbekannte Täter öffneten hier durch Einwirkung auf die Scharniere insgesamt fünf Kellerabteile. Insgesamt wurden mehrere Angelruten und ein grüner Kinderwagen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Weener - Diebstahl aus Pkw

Weener - In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw Audi. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter die vordere rechte Scheibe des Pkw ein und entwendeten einen darin befindlichen Rucksack samt Inhalt.

Weener - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Weener - Am Donnerstagabend kam es gegen 18:45 Uhr auf der Weenerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Frau aus Bunde mit ihrem Pkw VW die Weenerstraße in Richtung Weener. Offenbar erkannte sie nicht rechtzeitig, dass eine in gleicher Richtung fahrende 31-jährige Frau aus Weener mit ihrem Pkw Opel anhielt, um auf ein Tankstellengelände aufzufahren. Es kam zum Unfall, bei dem die Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Schwerinsdorf - Motorradfahrer leicht verletzt

Schwerinsdorf - Am 21.04.20, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Oldendorfer Straße in Schwerinsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Oldendorfer Straße in Richtung L 24. Als sie nach links in die Graf-Schwerin-Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Kradfahrer, der die Pkw-Fahrerin gerade überholen wollte. Hierbei kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Sachdienliche Hinweise von Zeugen oder Hinweisgebern bitte an die Polizei.

