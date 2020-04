Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.04.2020

Leer - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Leer - Am Mittwochmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizei gegen 07:20 Uhr über einen Verkehrsunfall im Schweineweg informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge verunfallte dort ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Offenbar kam der Unbekannte mit seinem Pkw VW, mit dem er den Schweineweg in Richtung Nüttermoorer Straße befuhr, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen wurde erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt. Ein verantwortlicher Fahrer war vor Ort nicht anzutreffen. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Ein genauer Unfallzeitpunkt kann derzeit nicht angegeben werden. Hinweise bitte an die Polizei in Leer unter 0491-976900.

