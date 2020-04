Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand eines Stromverteilerkastens ++ Pkw beschädigt ++ Radfahrerin leicht verletzt ++

Weener - Brand eines Stromverteilerkastens

Weener - Am Dienstagnachmittag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 17:10 Uhr zu einem Brand in die Straße Hörnhusen entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein in einem landwirtschaftlichen Gebäude befindlicher Stromverteilerkasten Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen im Gebäude. Es blieb bei einem Sachschaden.

Emden - Pkw beschädigt

Emden - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Dienstagmorgen einen in der Klein-von-Diepold-Straße geparkten Pkw BMW durch Zerkratzen des Lackes. Zudem wurde der Türgriff der Fahrertür gewaltsam entfernt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Radfahrerin leicht verletzt

Leer - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bergmannstraße / Friesenstraße kam es am Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 58-jährige Radfahrerin aus Leer leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die Frau die Friesenstraße aus der Arend-Smid-Str. kommend in Richtung Bergmannstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein 19-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Pkw aus der Bergmannstraße nach links in die Friesenstraße abzubiegen. Offenbar übersah er hierbei die querende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

