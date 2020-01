Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Jahresfest 2020 der Freiwilligen Feuerwehr Dinslaken - Löschzug Hiesfeld -

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 18. Januar veranstaltete der Löschzug Hiesfeld sein Jahresfest 2020 mit dem traditionellen Karbonadenessen in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums. Unter den ca. 200 Gästen befanden sich zahlreiche Förderer des ehrenamtlichen Engagements der Hiesfelder Wehr sowie Mitglieder der Verwaltung und der politischen Parteien. Insbesondere konnte Löschzugführer Ulrich Borgmann den Bürgermeister der Stadt Dinslaken, Dr. Michael Heidiger sowie den Leiter der Feuerwehr Dinslaken, Udo Walbrodt, willkommen heißen. Der Bürgermeister würdigte in seiner Rede die Leistungen der Wehr und betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes für das Allgemeinwohl der Bürger. Im Jahr 2019 absolvierte der Löschzug Hiesfeld 80 Einsätze im Stadtgebiet. Neben dem Einsatzgeschehen beteiligten sich die ehrenamtlichen Helfer während des Jahrhundertsommers auch an der mehrwöchigen Bewässerungsaktion im Stadtgebiet. Des Weiteren wurden mehr als 1000 Stunden von den 57 Frauen und Männern der Hiesfelder Einsatzabteilung in die Aus- und Fortbildung investiert. Für die geleistetete Arbeit sprach der Bürgermeister der Wehr seinen persönlichen, sowie den Dank von Rat und Verwaltung aus. Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehrere Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen. Im Anschluss wurde das vom Löschzug traditionell selbst zubereitete Karbonadenessen serviert. Bei Musik, Tanz und Gesprächen genossen alle anwesenden Gäste den weiteren Abend.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken

Mareike Mußog

Telefon: 02064 / 6060-126

E-Mail: mareike.mussog@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell