Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Unbekannter beschädigt drei Pkw - Zeugen gesucht! ++ Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht ++ Einbruch in Discounter - Täter gestellt ++ Holzschuppen gerät in Brand ++ Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt ++ Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall ++

Emden - Unbekannter beschädigt drei Pkw - Zeugen gesucht!

Emden - In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag beschädigte eine bislang unbekannte Person insgesamt drei Pkw, welche in der Schwabenstraße am Fahrbahnrand geparkt waren. An den Fahrzeugen (VW, Audi und Honda) wurden die Scheibenwischer verbogen bzw. abgebrochen. Zusätzlich wurde die Motorhaube des Pkw Audi mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Rhauderfehn - Am Sonntagabend befuhr ein 56-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Fahrrad die 2. Südwieke in Richtung Rajen. Der Mann stürzte während der Fahrt und verletzte sich hierbei leicht. Zeugen informierten die Polizei. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 56-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Mann in ambulante ärztliche Behandlung gebracht. Gegen ihn wird nun wegen der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Weener - Einbruch in Discounter - Täter gestellt

Weener - Am Sonntagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizei gegen 07:00 Uhr aufgrund eines Einbruchalarms zu einem Discounter in die Mühlenstraße entsandt. Als die Beamten der Landespolizei und der Bundespolizei (Bundespolizeirevier Bunde) am Einsatzort eintrafen, stellten sie die aufgebrochene Eingangstür des Discounters fest. Im Inneren erkannten sie eine männliche Person, die im Kassenbereich diverse Lebensmittel und Tabakwaren in bereitgestellte Tüten verstaute. Die Beamten sprachen den Mann an und konnten ihn zunächst festnehmen. Der 25-jährige Mann aus Weener wurde der Dienststelle in Leer zugeführt. Hier wurde festgestellt, dass der Mann zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Weener - Holzschuppen gerät in Brand

Weener - Am Montagmorgen kam es in der Hohen Straße gegen 05:30 Uhr zu einem Schuppenbrand. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine Anwohnerin einen Feuerschein an dem Holzschuppen und informierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Schuppen, welcher zur Lagerung von Baumaterialien diente, bereits in Vollbrand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten eine vollständige Zerstörung des Schuppens jedoch nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ostrhauderfehn - Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ostrhauderfehn - Am Montagmorgen kam es gegen 11:50 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Frau aus Ostrhauderfehn nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Frau mit ihrem Pkw Renault die Hauptstraße in Richtung Rhauderfehn, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr fahrenden Transporter des Herstellers Ford auffuhr, der von einem 25-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn gesteuert wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Ford auf einen davor fahrenden Transporter des Herstellers Renault aufgeschoben, der von einem 49-jährigen Mann aus Rhauderfehn gesteuert wurde. Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Westoverledingen - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Westoverledingen - Am Montagmorgen kam es auf der Hauptstraße (B 438) in Höhe der Einmündung Zum Weissen Moor zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw Hyundai aus Ostrhauderfehn die Hauptstraße von Collinghorst kommend in Richtung Folmhusen. Offenbar erkannte der Mann zu spät, dass eine vor ihm fahrende 33-jährige Frau aus Rhauderfehn ihren Pkw Hyundai verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Mann touchierte beim Versuch auszuweichen den Pkw der Frau und blieb mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben stehen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Die Pkw wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es kam zwischenzeitlich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell