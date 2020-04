Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 18.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit verletzter Person ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Fahrraddieb gestellt ++ Sachbeschädigung am Pkw ++

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hesel - Am Freitag ist es um 11:15 Uhr an der Ampelkreuzung Auricher Str. zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person gekommen. Ein 66-jähriger aus Holtland und eine 37-jährige aus Hesel befuhren mit ihren Pkw Saab und Ford Fiesta hintereinander die o.g. Straße in Richtung Leer und mussten an der Ampel anhalten. Dieses bemerkte der hinter ihnen fahrende 26-jährige aus Großefehn zu spät und fuhr mit seinem Pkw Honda auf den Ford auf, wodurch dieser auf den Saab geschoben wurde. Die 37-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Emden - Am Freitag wurde in der Zeit von 08:00 bis 09:30 Uhr in Emden, Olivenstraße, ein grüner Pkw Mazda beschädigt, indem ein unbekannter Fahrzeugführer offensichtlich beim Vorbeifahren dieses Fahrzeug touchierte und sich anschließend entfernte.

Moormerland - Im Veenhusener Königsmoor stellte eine Moormerländerin ihren schwarzen Mercedes auf einem Parkplatz Am Wolfsmeer ab und ging mit ihrem Hund von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr spazieren. Als sie zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie einen frischen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Fahrraddieb gestellt

Emden - In der Nacht zu Samstag meldete eine Zeugin der Emder Polizei, dass sie gerade zwei Personen dabei beobachtet habe, wie diese in der Emder Innenstadt Fahrräder entwenden würden. Durch die Beschreibung der Zeugin konnten die Beamten am Tatort einen 18jährigen Emder antreffen, der sich auf einem Fahrrad der Kontrolle entziehen wollte. Er konnte nach kurzer Verfolgung von den Beamten gestellt werden. Den zweiten Täter, einen ebenfalls 18jährigen Emder, konnten die Beamten an dessen Wohnanschrift antreffen. Beide wurden nach Feststellung ihrer Personalien entlassen.

Sachbeschädigung am Pkw

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Großstr. zu einer Sachbeschädigung an einem Leeraner Pkw Chevrolet Matiz in der Farbe Grün. Die Halterin hat ihren Wagen am Donnerstag um 21:45 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Freitag gegen 07:30 Uhr zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass zwei Reifen zerstochen waren. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

