POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.04.2020

Moormerland-Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-Am 16.04.2020 gegen 00:35 Uhr kam es in der Memeler Straße im Ortsteil Warsingsfehn zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person. Ein 50-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem Pkw die Memeler Straße in Fahrtrichtung Mißgunster Weg. Während der Fahrt kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei seitlich einen Baum, woraufhin der Pkw zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer blieb bei diesem Anprall unverletzt, an dem mitgeführten Fahrzeug entstand Sachschaden. Bei der folgenden Unfallaufnahme wurde von den aufnehmenden Polizeibeamten eine Beeinflussung von Alkohol festgestellt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, ebenfalls wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

