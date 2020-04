Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Ostersonntag, 12.04.2020

Leer/Emden (ots)

++ Widerrechtliches Abbrennen von Brauchtumsfeuern ++ Missachtung des Ansammlungsverbotes gemäß Corona-Verordnung ++

Leer/Emden - Widerrechtliches Abbrennen von Brauchtumsfeuern

Im Rahmen verstärkter Kontrollmaßnahmen der Polizei und Ordnungsämter konnten am Samstagnachmittag und Samstagabend lediglich vereinzelte Verstöße gegen das diesjährige Abbrennverbot von Strauchgut mit dem Charakter eines Osterfeuers festgestellt werden. So gab es jeweils eine Zuwiderhandlung in Ostrhauderfehn, Emden, Jemgum und Hesel. Zum Teil war eine Hinzuziehung der zuständigen Feuerwehr erforderlich. Die ermittelten verantwortlichen Personen erhielten entsprechende Verfügungen zum Löschen des Feuers oder zum Bewachen des kontrollierten Abrennvorganges. Anzeigen wegen der unerlaubten Abfallentsorgung (Strauchschnitt) nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wurden gefertigt.

Leer/Emden - Missachtung des Ansammlungsverbotes

Vor dem Hintergrund der geltenden Rechtslage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatte die Polizei am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag etliche Einsätze zu bewältigen. Neben diversen gemeldeten Ruhestörungen mit damit verbundenem vermeintlichen Aufenthalt einer Vielzahl von Personen an einem Ort erfolgten mehrere Meldungen zu widerrechtlichen Osterfeuern. Letztgenannte Meldungen stellten sich jedoch zum Großteil als ordnungsgemäße Feuer in Feuerschalen oder Feuerkörben dar, bei denen auch die sonstigen rechtlichen Einschränkungen zur Minimierung der Kontakte eingehalten wurden. Im Rahmen der intensiven Kontrollen von Polizei und Ordnungsämtern waren außerdem nur wenige Identitätsfeststellungen und Personenansprachen erforderlich. In einem Fall war das Aussprechen eines Platzverweises erforderlich.

Auch auf Borkum musste die Polizei zu vereinzelt gemeldeten Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz Überprüfungen vornehmen. In zwei Fällen wurden die Sachverhalte erfasst und protokolliert.

