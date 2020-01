Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Montag zwischen 13:45 Uhr und 22:10 Uhr in der Sulzbacher Straße mittels eines spitzen Gegenstands einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler.

/jh

