Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L 75 - Zum Unfallzeitpunkt mit Handy telefoniert?

Rheinau (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung hat am Montagnachmittag an der Einmündung der Hornisgrindestraße in die L 75 zu einem Unfall und rund 5.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen wollte eine 18 Jahre alte Audi-Fahrerin kurz vor 17 Uhr von der Hornisgrindestraße nach links in die L 75 abbiegen und kollidierte hierbei mit einer aus Richtung Freistett herannahenden BMW-Lenkerin. Möglicherweise war die 47-jährige BMW-Fahrerin durch eine Handy-Nutzung abgelenkt. Verletzt wurde niemand.

