Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg, Mühlenstraße - Folgemeldung zum tödlichen Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Nach den bisherigen Erkenntnissen ergibt sich folgender Unfallhergang:

Ein 46-jähriger Mann aus Pinneberg befuhr mit seinem BMW 640i den Kirchhofsweg in Richtung Mühlenstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Mühlenstraße übersah er ein sechs Jahre altes Mädchen, das die Fahrbahn zu diesem Zeitpunkt zu Fuß überquerte. Das Kind geriet unter das Auto und verstarb noch am Unfallort.

Die Mühlenstraße ist derzeit noch immer gesperrt, mit einer Freigabe ist in nächster Zeit zu rechnen.

Die Erstmeldung ist unter folgendem Link abrufbar: https://my.newsaktuell.de/p/19/archiv/3836072?page=1

