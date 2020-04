Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 11.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++Sprengung eines Geldautomaten ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++Verstöße gegen die Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Corona-Virus

Sprengung eines Geldautomaten Bunde - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in Bunde einen Geldausgabeautomaten der Ostfriesischen Volksbank eG in der Neuschanzer Straße gesprengt. Gegen 03:10 Uhr wurde in dem Objekt ein Einbruchalarm gemeldet und zeitgleich wurde durch Anwohner ein lauter Knall mitgeteilt. Nach ersten Angaben sollen die möglichen Täter mit einem motorisierten Zweirad in Richtung Niederlande geflüchtet sein. Durch die Explosion wurden der Schalterraum der Bank sowie ein Gebäude einer angrenzenden Apotheke stark beschädigt. Nach ersten Einschätzungen ist ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Unterstützt wurde die Polizei, welche die Ermittlung und Fahndung nach den Tätern aufgenommen hat, durch die Feuerwehr aus Bunde.

Trunkenheit im Straßenverkehr Westoverledingen - Am Nachmittag des 10.04.2020 befährt ein 36-jähriger Mann den Parkplatz eines Badesees mit einem Elektro-Scooter. Auf dem Parkplatz kommt es dann zu einem Sturz. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers wird eine Atemalkoholkonzentration von 2,69 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verstöße gegen die Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Corona-Virus Leer - Am Freitagabend, den 10.04.2020, gegen 23:30 Uhr, wurden vier Personen in der Leeraner Fußgängerzone festgestellt, welche zuvor zusammen in einem Pkw von Papenburg aus nach Leer gefahren sind. Die Personengruppe wurde getrennt und es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Moormerland - Am Freitag, den 10.04.2020, gegen 12:35 Uhr, wurde in der Straße Borgwardring ein Feuer gemeldet. Vor Ort werden mehrere Personen festgestellt, die ein Osterfeuer entzündeten, welches sich zugleich auch noch nahe an einem Gebäude befand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht und es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i. A. Krebs, POK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell