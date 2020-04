Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 13.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Schuppen ++ Diebstahl aus PKW ++ Fahrzeugscheibe zerstört ++ Garagenbrand ++ Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss ++

Westoverledingen - Diebstahl aus Schuppen

Westoverledingen - Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag drang ein unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters in einen Schuppen auf einem Grundstück in der Papenburger Straße ein. Der Unbekannte entwendete eine Motorsense und eine Kettensäge, jeweils der Marke Stihl. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Diebstahl aus PKW

Weener - Die nur etwa zehnminütige Abwesenheit einer Fahrzeugbesitzerin nutzte ein unbekannter Täter am Sonntagvormittag gegen 10:00 Uhr aus, um aus dem in der Mühlenstraße geparkten Hyundai Tucson eine gelbe Umhängetasche zu entwenden. Der Täter zerstörte die Verglasung an der Beifahrerseite und gelangte so an die auf der Rücksitzbank abgelegte Tasche, in der sich u.a. 200 Euro Bargeld, mehrere Kreditkarten sowie ein Smartphone befanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahrzeugscheibe zerstört

Leer - Am Sonntagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Ford Fiesta, der in der Straße Am Schlosspark geparkt war. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keiner Entwendung von Gegenständen aus dem Fahrzeug. Da die Eigentümerin des PKW zunächst für die Polizei nicht erreichbar war, ließ die Polizei das Fahrzeug zur Eigentumssicherung durch ein Abschleppunternehmen sicherstellen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Garagenbrand

Moormerland - In der Nacht auf Montag gegen 02:30 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu dem Brand einer Garage in der Isarstraße alarmiert. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet die Garage in Brand. Da Rauch in das angrenzende Einfamilienhaus eindrang, ist dieses zurzeit nicht bewohnbar. Personen wurden in diesem Zusammenhang nicht verletzt. Einer ersten Einschätzung nach beläuft sich der Sachschaden auf eine untere fünfstellige Summe.

Leer - Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss

Leer - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,52 Promille verursachte ein 43-jähriger Mann aus England am Sonntagabend gegen 19:25 Uhr einen Verkehrsunfall in der Bremer Straße. Der Mann war mit einem BMW in Richtung Hauptstraße unterwegs, als er auf einen vor ihm befindlichen Skoda einer 33-jährigen Frau aus Sande auffuhr. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. An den beteiligten Fahrzeugen waren Sachschäden entstanden. Bei der Unfallaufnahme erhielten die Beamten den Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung des Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und lieferte das genannte Ergebnis. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell