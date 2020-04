Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen vom 19. April 2020

+++ Diebstahl aus Wohnung ++ Einbruch in Hotel ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Diebstahl aus Wohnung

Filsum - Bisher unbekannte Täter gelangten am Samstag, in der Zeit von 0:00 Uhr bis 9:30 Uhr, vermutlich über eine unverschlossene Garage, in ein Wohnhaus im Wallring. Sie durchsuchten anschließend den Wohnbereich und konnten dort Bargeld im dreistelligen Bereich sowie einen elektronischen Sprachassistenten erlangen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Moormerland gebeten.

Einbruch in Hotel

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter, durch Gewalteinwirkung auf eine Seiteneingangstür, Zutritt zu einem Korridor eines Hotels in der Groninger Straße. Dort wurden ein Snack- sowie ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Auf diese Weise erbeuteten der oder die Täter Zigaretten sowie Bargeld in bisher unbekannter Menge.

Sachbeschädigung an PKW

Leer - In der Straße "Wörde" beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen am Straßenrand geparkten BMW, vermutlich durch einen gezielten Schlag auf die Windschutzscheibe. Der Tatzeitraum lässt sich auf den Samstag in der Zeit von 02:30 Uhr bis etwa 08:00 Uhr eingrenzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Heute morgen entschlossen sich Beamte der Polizei Leer gegen 02:20 Uhr zur Kontrolle eines PKW, welcher zuvor auf dem Stadtring unterwegs gewesen ist. Bei der Überprüfung des 33-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand (2,16 Promille Atemalkoholgehalt) stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Mann aus Leer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Westoverledingen - Am Samstag kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Nach bisherigen Ermittlungen parkte ein unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW aus einer Parklücke, auf dem Parkplatz eines Combi-Marktes in der Ihrener Straße, aus und beschädigte dabei einen daneben abgestellten Ford B-Max. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Rhauderfehn - Ebenfalls am Samstag geriet, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, ein PKW von der Fahrbahn der 2. Südwieke ab und beschädigte dabei eine Hecke. Auch hier entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweisgeber melden sich, in beiden Fällen, bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rhauderfehn - Eine 45-jährige Frau aus Ostrhauderfehn befuhr die Straße "Untenende" in Richtung Rajen, als sie gegen 21:40 Uhr mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit zwei geparkten PKW zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand (1,4 Promille Atemalkoholgehalt). Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde ihr Führerschein sichergestellt sowie eine Blutprobe entnommen.

