Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen Hydranten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Unbekannte stahlen zwischen dem 04.04.2020 und dem 06.04.2020, einen Wasserhydranten von einer Baustelle an der Straße Ellerbusch - Zeugen gesucht.

Der 37-jährige Bielefelder hatte den Hydranten in einer Garage in einem Neubau nahe der Imsiekstraße deponiert. Bevor er am Samstag, gegen 19:00 Uhr, die Baustelle verließ, stellte er einen Bauzaun vor die Garage. Am Montagmorgen kam der Bielefelder gegen 09:00 Uhr abermals zur Baustelle und musste feststellen, dass der Hydrant aus der Garage gestohlen worden war.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell