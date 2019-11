FW-EN: Baum auf Fahrbahn

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 18.11.2019/ Uhrzeit: 20:23 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Brantener Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Montagabend zur Beseitigung eines Gefahrenbaums auf der Brantener Straße alarmiert. Hier war ein etwa 10 Meter langer Ast aus einem Laubbaum wahrscheinlich aufgrund des gestrigen Schneefalls gebrochen und blockierte halbseitig die Brantener Straße in Höhe der Abzweigung zur Dahlerbrücker Straße. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld leuchteten die Einsatzstelle aus, zerkleinerten den Ast mit einer Motorkettensäge und räumten die Fahrbahn wieder frei. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 35 Minuten.

