FW-EN: Person in Notlage

Breckerfeld (ots)

Datum: 16.11.2019/ Uhrzeit: 12:30 Uhr/ Dauer: ca. 55 Minuten/ Einsatzstelle: Brantener Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/

Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Samstagmittag in die Brantener Straße angefordert. Hier war eine Person bei dem Versuch, einen leergelaufenen Pool abzudecken, in diesen gestürzt und verletzte sich dabei so schwer, dass er ihn aus eigener Kraft nicht mehr verlassen konnte. Die Einsatzkräfte des Löschzug Breckerfeld hoben den Patienten mit Hilfe einer speziellen Trage aus dem etwa 1,60 Meter tiefen Pool und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz endete nach etwa 55 Minuten.

