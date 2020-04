Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Mann greift Supermarktmitarbeiter an

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Die Kriminalpolizei Bielefeld sucht einen jungen Mann, der am Montag, 06.04.2020, einen Mitarbeiter eines Geschäfts an der Gütersloher Straße mit einem Messer verletzte. Der 52-jährige Mitarbeiter stand gegen 17:00 Uhr im Eingangsbereich des Supermarktes, zwischen der Brockhagener Straße und der Herner Straße, als ein Mann versuchte, an ihm vorbei zu gehen. Der 52-Jährige wies den Kunden darauf hin, dass er das Geschäft über den Ausgang verlassen müsse. Da die Person der Aufforderung nicht nachkam, kam es zu einem Gerangel der beiden Männer. Im Zuge dessen holte der Unbekannte ein Messer hervor und stach dem Mitarbeiter in den Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Cheruskerstraße. Der Mitarbeiter erinnerte sich, dass der junge Mann zwischen 20 und 25 Jahre alt war und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Oberlippenbart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Winterjacke. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

