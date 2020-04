Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Heckscheibe eines Pkw beschädigt ++ Kennzeichendiebstahl ++ Diebstahl aus ehemaligem Verwaltungsgebäude ++ Diebstahl aus Getränkelager ++ Diebstahl aus Baucontainer ++ Diebstahl aus Lagerhalle ++ Diebstahl aus Hotel ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++

Moormerland - Heckscheibe eines Pkw beschädigt

Moormerland - Bereits am 15.04.2020 beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 05:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Heckscheibe eines in der Emder Straße abgestellten Pkw. Durch die unbekannte Einwirkung auf die Scheibe wurde diese vollständig zerstört. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland - Kennzeichendiebstahl

Moormerland - Bereits in der Zeit vom 04.04.2020 bis 07.04.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter das Kennzeichen eines in der Pastor-Fischer-Straße abgestellten Anhängers. Die Unbekannten entfernten das Kennzeichen durch sorgfältiges Lösen der Schrauben und entfernten sich im Anschluss. Der Anhänger war im Wendehammer abgestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus ehemaligem Verwaltungsgebäude

Emden - In der Zeit vom 10.04.2020 bis 20.04.2020 drangen bislang unbekannte Täter auf nicht abschließend geklärte Art und Weise in ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in der Straße Zum Zungenkai ein. Im Inneren brachen sie mehrere Bürotüren auf und entwendeten mehrere Wägezellen im unteren fünfstelligen Gesamtwert. Im Anschluss verließen sie die Örtlichkeit unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Diebstahl aus Getränkelager

Leer - Bislang unbekannte Täter gelangten am Sonntag in der Zeit von 16:00 Uhr bis ca. 23:30 Uhr durch beschädigen eines Zaunes auf ein Vereinsgelände in der Straße An den Gärten. Auf dem Gelände brachen sie das Schloss eines Getränkelagers auf und entwendeten einige alkoholische Getränke. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Baucontainer

Emden - In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen brachen bislang unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der Thüringer Straße auf. Im Inneren entwendeten sie eine Baumaschine im unteren vierstelligen Gesamtwert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Westoverledingen - Diebstahl aus Lagerhalle

Westoverledingen - In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Elektroartikel im mittleren vierstelligen Gesamtwert aus einer Lagerhalle. Hierzu überwanden sie einen Zaun des Grundstücks in der Otto-Hahn-Straße und gelangten so an die zugängliche Lagerhalle und öffneten dort diverse Schränke, in denen die Geräte lagerten. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Diebstahl aus Hotel

Leer - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter auf nicht abschließend geklärte Art und Weise in ein derzeit geschlossenes Hotel in der Groninger Straße. Aus einem Verkaufsautomaten entwendeten sie zahlreiche Süßigkeiten und Getränke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Emden - Am Montagmorgen kam es gegen 11:30 Uhr im Wykhoffweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 52-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw Ford den Hagebuttenweg und beabsichtigte, nach links in den Wykhoffweg abzubiegen. Hierbei geriet der Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Audi einer 31-jährigen Emderin. Durch den Unfall wurden der Mann sowie die 12-jährige Beifahrerin im Pkw Audi leicht verletzt. Das junge Mädchen wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzte Feuerwehr beseitigt. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

