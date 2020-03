Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer fährt auf den Gehweg gegen einen Fußgänger

Greifswald (ots)

Am 29.02.2020 gegen 15:15 Uhr kam es in 17491 Greifswald im Ernst-Thälmann-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der 19-jährige Fahrer eines PKW Smart befuhr den Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald. Auf Höhe des "Schönewalde Centers" verließ er die Fahrbahn und fuhr auf den Gehweg. Dort fuhr er direkt auf den bei einem Döner-Stand stehenden 31-jährigen Fußgänger zu. Kurz vor dem Fußgänger bremste er sein Fahrzeug ab. Es kam aber trotzdem zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem PKW. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum von Greifswald gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Der PKW-Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Er stellte sich aber später selbstständig der Polizei. Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um serbische Staatsbürger, welche vor einiger Zeit einen Streit miteinander hatten. Der PKW-Fahrer wurde vorläufig festgenommen und gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung, Unfallflucht und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell