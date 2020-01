Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ins Schleudern geraten - Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 650

Ruchheim (ots)

Am Dienstag, den 28.01.2020 ereignete sich gegen 10:50 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Ruchheim der Bundesautobahn 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Verkehrsunfall. Bei diesem entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Die 35 Jahre alte Kraftfahrzeugführerin befuhr mit ihrem Personenkraftwagen zunächst den rechten der beiden Fahrstreifen und beabsichtigte zur Durchführung eines Überholmanövers auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Unmittelbar vor dem Fahrstreifenwechsel bemerkte sie einen sich bis zu diesem Zeitpunkt in dem toten Winkel befindlichen Personenkraftwagen auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund ihrer Feststellung lenkte sie nach rechts, übersteuerte und geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Sie kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und letztlich auch mit er rechten Schutzplanke. Hier kam das Fahrzeug zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Bedingt durch den Verkehrsunfall musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen gesperrt werden. Neben den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim war die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Julian Schwan (Polizeikommissar)



Polizeiautobahnstation Ruchhheim

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06237/933-0

E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell