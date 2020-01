Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoscheibe eingeschlagen

Frankeneck (ots)

Unbekannte haben am 27.01.2020 zwischen 17:30 Uhr und 19:50 Uhr in der Talstraße in Frankeneck die Seitenscheibe eines roten Kleinwagens auf der Fahrerseite eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

