Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Wettbüro überfallen

Mühlacker (ots)

Der 19-jährige Angestellte eines Wettbüros in der Mühacker Bahnhofstraße ist am Dienstagmittag von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Die unmaskierten und offenbar auch unbewaffneten Täter betraten um 13.50 Uhr das Wettbüro, wobei einer der Männer dem sitzenden Angestellten einen Tritt verpasste, so dass dieser zu Boden ging.

Während einer der Täter auf seinem Opfer kniete entnahm der andere Täter Bargeld aus dem Tresen. Mit mehreren hundert Euro entkamen die Unbekannten in Richtung Bahnhof. Die etwa zwischen 17 und 20 Jahre alten Männer werden wie folgt beschrieben: Der erste Tatverdächtige war etwa 177 cm groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und knielange blaue Jeans. Er wird zudem mit einer unreinen, pockigen Gesichtshaut beschrieben. Der zweite Tatverdächtige war mit rund 180 cm etwas größer als der erste; schlank und hatte seitlich schwarz rasierte Haare. Er trug ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift "Tommy Hilfiger" und eine dunkle, knielange Hose. Beide Personen sollen syrischer oder afghanischer Herkunft sein und haben bei der Tatausführung nicht miteinander gesprochen. Zeugen, die rund um das Wettbüro entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-0, zu melden.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell