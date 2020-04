Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.04.2020

PI Leer/Emden

++ Taschendiebstahl auf dem Friedhof ++ Brand einer Garage ++ Scheibe eines Pkw eingeschlagen ++ Schwangere Frau bei Unfall schwer verletzt ++

Leer - Taschendiebstahl auf dem Friedhof

Leer - Auf einem Friedhof an der Heisfelder Straße wurde am Mittwochnachmittag eine Frau bestohlen, während sie an einem Grab trauerte. Gegen 14:30 Uhr begab sich die Frau auf den Friedhof und stellte eine graue Stoffhandtasche mit drei goldenen Streifen, die unter anderem ein Smartphone enthielt, auf den Boden. In Anwesenheit der trauernden Frau gelang es einem ca. 190cm großen Mann die Tasche an sich zu nehmen und zu flüchten. Während der Tat trug der Mann eine beige Weste, blaue Jeans und eine dunkle Cap. Er war von kräftiger Statur und trug eine Brille. Der Mann flüchtete fußläufig in Richtung Klinikum. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Brand einer Garage

Leer - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr im Hirtenweg zu einem Brand einer Reihengarage. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet offenbar eingelagertes Material in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand Sachschaden an der brandbetroffenen Garage und den nebenliegenden Garagen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weener - Scheibe eines Pkw eingeschlagen

Weener - Am Mittwochabend kam es zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr in der Dodo-Wildvang-Straße zu einem Vorfall, bei dem die hintere rechte Scheibe eines Pkw Seat beschädigt wurde. Der Pkw war in der Straße verschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Schwangere Frau bei Unfall schwer verletzt

Leer - Am Mittwochnachmittag kam es in der Mühlenstraße gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige schwangere Frau nach bisherigem Kenntnisstand schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 22-Jährige gemeinsam mit ihrer 27-jährigen Schwägerin und deren sechsjährigem Sohn mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Kurz hinter dem Bahnübergang an der Mühlenstraße / Bremer Straße kreuzte der 6-Jährige unvorhergesehen mit seinem Fahrrad die Fahrspur der 22-Jährigen. Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge blieb unverletzt.

