Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 25.04.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Küchenbrand ++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus ++ Gefährliche Körperverletzung, Widerstand ++ Verkehrsunfallflucht ++ Diebstahl aus Materialcontainer ++ Diebstahl aus Bauwagen ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Emden - Küchenbrand

Emden - Am Freitag, gegen 21:40 Uhr, kam es in der Graf-Edzard-Straße in einem Mehrfamilienhaus aus ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand. Ein 25-jähriger Bewohner der brandbetroffenen Wohnung kam mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Emden - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Emden - Am Freitag, gegen 09:45 Uhr, versuchten zwei männliche Personen das Fenster eines Einfamilienhauses in der Peter-Honsberg-Straße aufzuhebeln. Nachdem sie von der 80-jährigen Hausbewohnerin bemerkt wurden, flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung. Die eine Person war ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß und trug eine graue Kapuzenjacke. Die andere Person war ebenfalls ca. 30 Jahre alt, etwas kleiner als die erste Person, trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine Brille. Eine Person führte eine Tragetasche mit sich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Gefährliche Körperverletzung, Widerstand

Emden - Am Freitag kam es aus ungeklärter Ursache zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem 39-Jährigen, in deren Verlauf der 22-Jährige zunächst sein Fahrrad auf den 39-Jährigen warf und anschließend mehrfach mit der Faust auf diesen einschlug. Zwei zufällig vor Ort anwesende zivile Polizeibeamte griffen unverzüglich ein und trennten die beiden Personen. Obwohl sich die beiden Polizeibeamten mehrfach als Polizeibeamte zu erkennen gaben, beruhigte sich der 22-Jährige nicht und versuchte weiterhin, auf den 39-Jährigen einzuschlagen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 22-Jährige in Gewahrsam genommen. Hierbei widersetzte er sich massiv, so dass eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung zur Unterstützung herbeigerufen werden musste. Letztlich konnten dem 22-Jährigen Handfesseln angelegt werden und er konnte der Gewahrsamszelle zugeführt werden. Sowohl der 39-Jährige als auch die beiden zivilen Polizeibeamten wurden leicht verletzt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Freitag, in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr, kam es in der Ringstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 79-jähriger Mann fuhr beim Ausparken mit seinem silberfarbenen Pkw Mercedes gegen einen ordnungsgemäß parkenden schwarzen Pkw Opel. Im Anschluss steigt der 79-Jährige aus seinem Pkw aus, begutachtet den entstandenen Schaden und fährt von der Unfallstelle weg, ohne sich um eine weitere Schadensregulierung zu kümmern. Ein zurzeit unbekannter Zeuge beobachtete den Vorgang und informierte den Geschädigten. Dieser Zeuge und eventuell weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Diebstahl aus Materialcontainer

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Bereich der Anschlussstelle Emden-Wolthusen ein Materialcontainer aufgebrochen. Es wurde diverse Arbeitsgeräte im Wert von ca. 4500 Euro entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Bauwagen

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Bauwagen, welcher auf dem Albringwehrster Zwinger (Wallanlagen) hinter einer Pizzeria abgestellt war, aufgebrochen und aus diesem ein Nivelliergerät entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Leer - Am Freitag wurde gegen 19:40 Uhr in der Papenburger Straße ein 64-jähriger Pkw-Führer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Beamte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gegen den 64-Jährigen gefertigt. Ebenfalls wurde gegen die 58-jährige Halterin des Fahrzeugs eine Strafanzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Freitag, gegen 18:05 Uhr, wurde in der Petkumer Straße eine 53-jährige Pkw-Führerin kontrolliert, welche zuvor aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei der 53-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell