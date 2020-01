Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW im Straßengraben

Lettweiler (ots)

Im Straßengraben gelandet ist ein PKW am Mittwochmorgen zwischen Lettweiler und dem Neudorferhof. Der 22-jährige Fahrzeugführer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Das beschädigte Fahrzeug wurde anschließend von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen. Der Fahrer blieb unverletzt. An Fremdschäden wurde lediglich ein umgedrückter Leitpfosten registriert. Am PKW waren M+S Reifen mit ausreichendem Profil montiert, was sich positiv in der Bewertung der Polizeibeamten auswirkte. Der junge Mann wurde gebührenpflichtig verwarnt. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell